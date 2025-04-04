Коли в Україні вдарять заморозки й буде сніг
- В Україні очікується похолодання з мокрим снігом і заморозками.
- Температура повітря знизиться до -3 градусів.
До України знову йде похолодання. Температура повітря значно знизиться. Очікуються заморозки й мокрий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Заморозки і сніг в Україні
Уже на вихідних погода в Україні почне змінюватися. У суботу на Південному Сході пройде невеликий дощ. На решті території вночі без опадів, удень помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі.
Вітер буде західний, південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, у західних областях вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду. Уночі ще +3 – +8 градусів, удень +12 – +17. На Півночі, Вінниччині й Черкащині +9 – +14, у західних областях +5 – +10.
У неділю в західних, Житомирській і Вінницькій областях мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; зниження температури вночі до заморозків 0 – -3 градуси, вдень +1 – +3 градуси,
– зазначили синоптики.
На решті території будуть дощі. Протягом доби +1 – +6 градусів, але на Півдні, Сході й у Дніпропетровській області вночі +3 – +8, удень +10 – +15 градусів.
Вітер буде північно-західний, на Лівобережжі південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних, вдень місцями й у східних та південно-східних областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Погода на квітень
- Середня місячна температура повітря у квітні очікується в межах +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9. Це вище за норму на 1,5 – 2 градуси.
- За прогнозом Укргідрометцентру, місячна кількість опадів – 30 – 52 міліметри, у Карпатах подекуди 60 – 89 міліметрів. Це в межах норми.
- До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували у квітні за всю історію метеоспостережень в Україні, сягає -6 – -16 градусів. У Карпатах Чернігівській, Сумській та Харківській областях -17 – -22 градуси. На Львівщині й крайньому Півдні подекуди -3 – -5 градусів.
- Абсолютний максимум – +26 – +33 градуси, у гірських районах +21 – +22 градуси.