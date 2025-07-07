Коли буде найбільша спека: синоптики назвали дату
- Найближчими днями в Україні буде спека. У частині областей температура перевищить +35 градусів.
- Синоптики спрогнозували, коли буде найбільша спека.
Найближчими днями в частині областей України буде сильна спека. Температура повітря перевищить +35 градусів.
Коли буде найспекотніше, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Сильна спека в Україні
Наталія Птуха наголосила, що сильна спека в Україні – коли температура перевищує +35 градусів. Також розповіла, коли буде найспекотніше.
7 і 8 липня – це південні області й більшість центральних. Там місцями може бути ось ця сильна спека +35 – +38 градусів. Подекуди може притриматися й надалі, на 9 – 10 число, але це саме по південних регіонах,
– зазначила представниця Укргідрометцентру.
Додала, що в західних і північних областях буде коливання температури. Наталія Птуха наголосила, що сильної спеки там точно не буде, втім, близько +30 градусів. Інколи, під час дощів, дещо нижче.
До речі, найбільша спека в Україні спостерігається в липні й серпні.
Чому у червні була прохолодна погода
Синоптикиня зазначила, що загалом це пов'язано з різними синоптичними процесами. Водночас підкреслила, що чогось аномального немає. Просто за останні десятиліття такий режим погоди для нас став трохи незвичним.
"Для Києва перший місяць літа виявився всього на 0,4 градуса нижчим за норму. Тобто це взагалі вважається близько норми. Не можемо сказати, що були якісь сильні відхилення", – наголосила Птуха.
Додала, якщо говорити про всю територію України, то загалом середньомісячна температура повітря була близькою до норми. Тільки в Сумській і Чернігівській областях місцями на 1 градус нижчою за кліматичну норму. Тим часом на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині й півдні Одещини – на 1 – 2 градуси вищою за норму.
"Тому сказати, що червень був якийсь аномальний, не можемо. Просто в розрізі останніх років, коли у нас більшість місяців вищі за кліматичну норму, уже здається, що там буде така спека і такі страшні спекотні дні, як багато хто, на жаль, зокрема і безвідповідальні медіа, лякали", – підкреслила представниця Укргідрометцентру.
Наталія Птуха додала, що такі дні можуть бути. Водночас нагадала, що територія України географічно так розташована, що в нас усе ж таки можуть бути різні прояви погоди.
"І бачимо, що так склалися синоптичні процеси, коли переважали повітряні маси з північного заходу і з північних широт. І це переважно спричинило те, що в Україні були не такі високі значення температури в порівнянні з попередніми червнями останніх кількох років. Тому якихось рекордів встановлено практично не було", – наголосила представниця Укргідрометцентру.