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24 Канал Новини України Коли буде найбільша спека: синоптики назвали дату
7 липня, 08:00
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Коли буде найбільша спека: синоптики назвали дату

Юлія Муріна
Основні тези
  • Найближчими днями в Україні буде спека. У частині областей температура перевищить +35 градусів.
  • Синоптики спрогнозували, коли буде найбільша спека.

Найближчими днями в частині областей України буде сильна спека. Температура повітря перевищить +35 градусів.

Коли буде найспекотніше, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сильна спека в Україні

Наталія Птуха наголосила, що сильна спека в Україні – коли температура перевищує +35 градусів. Також розповіла, коли буде найспекотніше.

7 і 8 липня – це південні області й більшість центральних. Там місцями може бути ось ця сильна спека +35 – +38 градусів. Подекуди може притриматися й надалі, на 9 – 10 число, але це саме по південних регіонах,
 – зазначила представниця Укргідрометцентру.

Додала, що в західних і північних областях буде коливання температури. Наталія Птуха наголосила, що сильної спеки там точно не буде, втім, близько +30 градусів. Інколи, під час дощів, дещо нижче.

До речі, найбільша спека в Україні спостерігається в липні й серпні.

Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

Чому у червні була прохолодна погода

  • Синоптикиня зазначила, що загалом це пов'язано з різними синоптичними процесами. Водночас підкреслила, що чогось аномального немає. Просто за останні десятиліття такий режим погоди для нас став трохи незвичним.

  • "Для Києва перший місяць літа виявився всього на 0,4 градуса нижчим за норму. Тобто це взагалі вважається близько норми. Не можемо сказати, що були якісь сильні відхилення", – наголосила Птуха.

  • Додала, якщо говорити про всю територію України, то загалом середньомісячна температура повітря була близькою до норми. Тільки в Сумській і Чернігівській областях місцями на 1 градус нижчою за кліматичну норму. Тим часом на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині й півдні Одещини – на 1 – 2 градуси вищою за норму.

  • "Тому сказати, що червень був якийсь аномальний, не можемо. Просто в розрізі останніх років, коли у нас більшість місяців вищі за кліматичну норму, уже здається, що там буде така спека і такі страшні спекотні дні, як багато хто, на жаль, зокрема і безвідповідальні медіа, лякали", – підкреслила представниця Укргідрометцентру.

  • Наталія Птуха додала, що такі дні можуть бути. Водночас нагадала, що територія України географічно так розташована, що в нас усе ж таки можуть бути різні прояви погоди.

  • "І бачимо, що так склалися синоптичні процеси, коли переважали повітряні маси з північного заходу і з північних широт. І це переважно спричинило те, що в Україні були не такі високі значення температури в порівнянні з попередніми червнями останніх кількох років. Тому якихось рекордів встановлено практично не було", – наголосила представниця Укргідрометцентру.