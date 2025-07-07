Коли буде найбільша спека: синоптики назвали дату

Найближчими днями в частині областей України буде сильна спека. Температура повітря перевищить +35 градусів.

Коли буде найспекотніше, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сильна спека в Україні

Наталія Птуха наголосила, що сильна спека в Україні – коли температура перевищує +35 градусів. Також розповіла, коли буде найспекотніше.

7 і 8 липня – це південні області й більшість центральних. Там місцями може бути ось ця сильна спека +35 – +38 градусів. Подекуди може притриматися й надалі, на 9 – 10 число, але це саме по південних регіонах,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Додала, що в західних і північних областях буде коливання температури. Наталія Птуха наголосила, що сильної спеки там точно не буде, втім, близько +30 градусів. Інколи, під час дощів, дещо нижче.

До речі, найбільша спека в Україні спостерігається в липні й серпні.

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