Похолодання ще буде: коли знову знизиться температура
- У першій декаді квітня в Україні були заморозки та сніг, але потім повернулося весняне тепло.
- Наступного тижня знову очікується похолодання. Синоптикиня сказала, коли саме знизиться температура.
У першій декаді квітня в Україні різко вдарили заморозки та випав сніг. Холодна погода утримувалася близько тижня. Далі знову прийшло весняне тепло. І хоча зараз температура повітря сягає вже до +24 градусів, згодом може знову прийти похолодання.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Коли буде похолодання в Україні
Зараз над Україною розташовується тепла повітряна маса. Вона забезпечує досить високі значення температури.
Уночі вже +7 – +12 градусів, а вдень +19 – +24 градуси. Трішки свіжіше у Карпатах і на узбережжі морів. У суботу в більшості західних областей – +14 – +20 градусів,
– зазначила Наталія Птуха.
Також розповіла, що 24 – 25 квітня погода буде досить різноманітна. У четвер на Заході та Півночі, а 25 – 27 квітня вже на більшій частині території України пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози.
До речі, з 26 – 27 квітня знову очікується зниження температури. Синоптикиня зауважила, що зараз у нас переважають потоки з півдня, південного сходу, а, починаючи з 26 квітня, процеси зміняються на північно-західні знову.
Тому очікуємо на поступове зниження температури на 5 – 10 градусів нижче у порівнянні з тою градацією, яка є тепер. Тобто коли в нас вдень буде, наприклад, 24 квітня +20 – +26, то потім знизиться на 5 – 10 градусів, тобто подекуди вже може бути навіть десь до +10 – +15 градусів,
– наголосила представниця Укргідрометцентру.
Водночас додала, заморозки наразі не прогнозуються. Пояснила, поки що ці процеси будуть більше з хмарністю та опадами. За таких умов заморозків немає буде. Втім, синоптики ще уточнюватимуть прогноз.
Наталія Птуха наголосила, що не буває таких моментів, аби 20 градусів трималося всю весну і тільки потім йшло на підвищення.
"Ні, завжди є коливання температури різної інтенсивності. У якісь роки це коливання більш відчутне, у якісь менше. Поки що в нас до 25 квітня стабільно тепло, а потім вже трошечки буде знижуватися температура", – підсумувала Птуха.
Заморозки та сніг у квітні
- Синоптикиня також прокоментувала похолодання у першій декаді квітня. Наголосила, що чогось надзвичайно аномального не було.
- "Такі зниження температури у квітні можуть бути і якихось рекордно низьких значень, яких фактично зафіксовано не було. Деякі метеостанції в окремі дні могли зафіксувати, наприклад, нічну температуру на кілька градусів нижчу, ніж колись спостерігалася на цій метеостанції. Але це зовсім поодинокі випадки", – підкреслила Птуха.
- Також зазначила, що таке похолодання у квітні буває. Цього року була особливість, що березень був досить теплим і розпочалася вегетація рослин.
- "Тому після +20 градусів, які в нас були у березні, ці зниження до мінусів у квітні трохи бентежать. Але чогось дуже аномального в цьому немає. Тобто таке у квітні трапляється", – наголосила синоптикиня.