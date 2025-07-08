Коли в Україні знову буде похолодання

Уже цього тижня в Україні знову очікується зниження температури. Синоптики спрогнозували, чи буде воно різким.

Коли чекати похолодання – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди в Україні

Наталія Птуха зазначила, що вже 9 липня буде зниження температури.

Особливо це стосується північних областей, де за рахунок проходження атмосферних фронтів буде вже +23 – +29 градусів,

– розповіла представниця Укргідрометцентру.

Водночас наголосила, що різке похолодання наразі не очікується. Поки що Україна буде в таких спекотних значеннях. Тільки через проходження атмосферних фронтів місцями можливе трохи послаблення спеки.

До слова, абсолютний мінімум температури повітря в липня, який фіксували за всю історію метеоспостережень в Україні, становив +2 – +9 градусів. На півдні Одеської, Херсонської області й у Криму місцями +10 – +13 градусів. А на високогір'ї Карпат навіть від +2 до -1 градуса.