Потепління в Україні: коли й у яких областях пригріє до +25 градусів

Весняне тепло нарешті повертається. Цього тижня у частині областей навіть пригріє аж до +25 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Потепління в Україні

Синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що цього тижня українці нарешті відчують справжнє весняне тепло. Погоду в більшості областей формуватиме поле високого списку. Через це опади переважно не очікуються.

У середу лише в західних областях короткочасні дощі. Подекуди можливі грози.

Представниця Укргідрометцентру наголошувала, що з 16 квітня заморозки повністю відступатимуть. Так, вночі вже +3 – +10 градусів. Денні максимуми будуть становити +17 – +22 градуси.

Наприкінці тижня навіть по західних областях подекуди до +25 градусів,

– зазначила Наталія Птуха.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня розповідала, що, за попередніми прогнозами, квітень в Україні очікується все ж таки трохи вищим за кліматичну норму.

Втім, усе залежить від того, якою буде друга половина місяця, – чи будуть набагато вищі температурні значення.

Додамо, середня місячна температура передбачається в межах +10 – +13 градусів, у гірських районах +6 – +9, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму.