Коли в Україні буде потепління: в яких областях до +14 градусів

Найближчими днями сильних морозів ще не буде. Ба більше, згодом знову очікується потепління.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на орієнтовний прогноз погоди на картах Укргідрометцентру.

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Потепління в Україні

Синоптики прогнозували, що протягом доби 6 грудня в Україні від -3 до +2 градусів. Лише на Півдні вдень +2 – +7.

На вихідних у південній частині вночі +1 – +6, вдень +4 – +9, а в окупованому Криму навіть до +13 градусів. Тим часом на решті території вночі та вдень 0 – +5 градусів. Вночі 7 грудня від -3 до +2 градусів.

У Карпатах 6 грудня -3 – -9 градусів, 7 і 8 грудня вночі 0 – -5, вдень близько 0 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, уже 9 – 10 грудня морози не очікуються навіть вночі, – у більшості областей +2 – +4 градуси, у південних – до +7.

Вдень переважно до +6. Втім, у частині областей значно більше. На Півдні навіть до +14 градусів.

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До речі, напередодні Наталія Птуха на брифінгу в Media Center Ukraine розповіла, що в другій декаді грудня можливе підвищення температури повітря на Півдні.

"Грудень, за розрахунками, очікуємо в межах норми. Бачимо, що перша декада у нас в межах норми, але оскільки територія у нас велика, і є передумови, що у другій декаді, з проходженням циклонів з південного заходу, можуть бути підвищення в південних регіонах. То, можливо, в південних регіонах навіть трохи знову будуть вищі температурні показники", – зазначала синоптикиня.

Також представниця Укргідрометцентру розповідала, що сильні морози у грудні поки не очікуються. Однак не варто виключати, що затоки холоду можливі.