Коли буде потепління в Україні
Наприкінці минулого тижня в Україні знову похолодало. На щастя, заморозки на довго не затримаються. Уже незабаром температура зросте.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу напередодні розповідала представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Коли прийде потепління
Синоптикиня зазначала, що прохолодними будуть ночі з 27 по 29 квітня. Надалі знову є тенденція до підвищення температури. Втім, звичайно, не таких практично літніх значень, як до похолодання.
+25 ні, а ось, наприклад, ті самі +20 градусів можуть бути. Якщо говорити про 28 квітня, то денні максимуми сягатимуть +10 – +16 градусів, а 29-го вже +14 – +20 градусів,
– розповіла Наталія Птуха.
Зауважимо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що 29 квітня в Україні ще будуть заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий.
Погода на три доби
- У найближчі 3 доби в Україні без опадів. Тільки 30 квітня вночі на Північному Сході, удень у на Заході й Південному Заході місцями невеликі короткочасні дощі.
- Температура повітря вдень 28 квітня +7 – +16 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті, 29 – 20 квітня в Україні +14 – +23 градуси.
- Вночі 30 квітня в Україні вже +5 – +10 градусів.