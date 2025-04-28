Коли буде потепління в Україні

Наприкінці минулого тижня в Україні знову похолодало. На щастя, заморозки на довго не затримаються. Уже незабаром температура зросте.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу напередодні розповідала представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли прийде потепління

Синоптикиня зазначала, що прохолодними будуть ночі з 27 по 29 квітня. Надалі знову є тенденція до підвищення температури. Втім, звичайно, не таких практично літніх значень, як до похолодання.

+25 ні, а ось, наприклад, ті самі +20 градусів можуть бути. Якщо говорити про 28 квітня, то денні максимуми сягатимуть +10 – +16 градусів, а 29-го вже +14 – +20 градусів,

– розповіла Наталія Птуха.

Зауважимо, в Укргідрометцентрі прогнозували, що 29 квітня в Україні ще будуть заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий.

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