В Україні різко похолодає: синоптики назвали дату

Початок квітня в Україні виявився аномально теплим. Втім, уже незабаром температура повітря значно знизиться.

Коли саме чекати похолодання, спрогнозували в Укргідрометцентрі. Також синоптики розповіли, де ще може йти сніг, пише 24 Канал.

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Коли знову похолодає

У наступні три доби в Україні пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. 16 квітня в Карпатах та на Прикарпатті подекуди значні дощі. У вівторок та середу на Півдні, а також у середу й на Сході переважно без опадів.

Вітер переважно західний та південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду. 16 квітня у південно-східній частині місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура у південній та південно-східній частинах вночі 9 – 25 градусів, вдень 22 – 29 тепла. У четвер 19 – 24, на решті території вночі 4 – 11, вдень 16 квітня 15 – 22 градуси.

Протягом 17 – 18 квітня зниження денної температури до 7 – 14 градусів,

– зазначили синоптики.

Додали, що на високогір'ї Карпат 17 – 18 квітня мокрий сніг, за температури вночі та вдень близько 0 градусів.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, 19 квітня на Заході та Півночі нічна температура може знизитися до 3 – 5 градусів, вдень 8 – 10.

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