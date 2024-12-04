Опади по всій Україні: коли буде сніг і дощ
Найближчими днями в Україні без істотних опадів. Втім, уже незабаром вони накриють усі області. Очікується сніг, подекуди дощ.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Сніг в Україні
Синоптики зазначали, що 4 – 5 грудня істотних опадів в Україні не буде. Далі, 6 грудня, в більшості областей невеликий сніг, вдень на Півдні з дощем.
Вітер переважно південно-східний, 3 – 10 метрів на секунду. Вночі 0 – -5 градусів, вдень від -2 до 3 градусів. На Півдні, 4 грудня й у західних областях вночі від +2 до -3 градусів, вдень 0 – +5, у Криму до +5 градусів.
Тим часом у Карпатах вночі -5 – -10 градусів. Вдень від -2 до +1 градуса.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, на Миколая опади очікуються по всій Україні.
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Погода на місяць
- Раніше, в інтервʼю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що за прогнозами світових прогностичних центрів й аналізами фахівців Укргідрометцентру, очікується, що цього року грудень буде близьким до норми. Середня місячна температура повітря передбачається в межах від -4 до +2 градусів.
- "Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки не можу, бо не очікуємо їх. Якраз-таки можливі температури, близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода", – наголосила Птуха.
- Абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. У східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями було до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на Півдні Криму -10 – -19 градусів.
- Абсолютний максимум становить +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20 градусів, на півдні Криму до +25 градусів.
- Опади також очікуються в межах норми. Можливо, у деяких регіонах вони буде трохи менше за неї. Загалом за розрахунками, місячна кількість опадів у грудні становитиме 34 – 78 міліметрів, у гірських районах – 81 – 105 міліметрів.