Коли в Україні буде спека: синоптики назвали дату потепління

Уже незабаром в Україні підвищиться температура повітря. Очікується спека, подекуди понад +30 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Спека в Україні

Найближчими днями, 22 та 24 червня на Заході, Півночі й у центральних областях, 23 червня на Сході й Південному Сході йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози. Тим часом на решті території переважно без опадів.

Вітер буде північно-західний, західний, 7 – 12 метрів на секунду. Подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Уночі +9 – +15 градусів, на узбережжі морів до +16. Удень 22 червня +19 – +24 градуси, на Півдні та Південному Заході до +27 градусів.

23 – 24 червня в Україні, крім північних областей, підвищення температури до +24 – +29 градусів, 23 червня на Закарпатті та Прикарпатті, 24 червня у південних областях місцями до +30 – +32 градусів,

– прогнозують синоптики.

До слова, абсолютний максимум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію метеоспостережень у червні, сягає +32 – +38,5 градусів. У Херсонській, Одеській, Харківській і Луганській областях подекуди навіть +39 – +39,8 градуса. У Карпатах і горах Криму +25 – +33 градуси.