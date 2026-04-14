Циклон принесе погіршення погоди вже цього тижня: синоптик розповів, що чекати

Погода в Україні зіпсується наприкінці тижня через посилення впливу циклонів. Денні максимуми дещо знизяться у порівнянні з попередніми днями.

Відповідну інформацію повідомив керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у коментарі для "Телеграф".

Коли зіпсується погода?

За словами синоптика, ще до 16 квітня в Україні температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів тепла. Попри комфортні значення, у нічні та ранкові години зберігатиметься загроза заморозків 0 – 3 градусів.

Середньодобова температура поступово підвищиться і ввійде в кліматичну норму,

– пояснив він.

Водночас Віталій Постригань попередив, що вже з 17 квітня очікується збільшення хмарності та дощ, який випадатиме подекуди. Усе через посилення впливу циклонів з атмосферними фронтами з південного заходу.

Уночі температура повітря становитиме від 3 до 8 градусів тепла, а вдень вона коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла. Він додав, що заморозки у повітрі в другій половині квітня стаються раз на 2 – 5 років.

