В яких областях будуть дощі та грози найближчими днями
- Найближчими днями у частині областей України пройдуть дощі. Також можливі грози.
- Весняне тепло повертається. Уже з середи заморозки відступлять.
Цього тижня в Україні нарешті буде потепління. У більшості областей опади не очікуються, втім, подекуди пройдуть дощі та грози.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі в Україні
Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що цього тижня нарешті відчуємо справжнє весняне тепло. У більшості регіонів погоду буде формувати поле підвищеного атмосферного тиску. Внаслідок цього опадів переважно не буде. Температура повітря поступово зросте.
У вівторок лише на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть невеликі дощі.
16 числа, в середу, у західних областях також відчуватиметься вплив атмосферного фронту. Але, знову ж таки, це вже будуть дощі короткочасного характеру такого вже весняного подекуди навіть можуть бути грози,
– зауважила Птуха.
Також додала, що найближчими днями переважатимуть повітряні потоки з півдня та південного сходу. Принесуть теплішу повітряну мату. Пориви вітру 7 – 12 метрів на секунду.
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Де будуть дощі / Скриншоти з Укргідрометцентру
Представниця Укргідрометцентру також розповіла, що починаючи з середи заморозки вже повністю відступатимуть. Вночі температура повітря сягатиме +3 – +10 градусів, а денні максимуми будуть +17 – +22. До речі, наприкінці тижня в західних областях подекуди вже може пригріти до +25 градусів.