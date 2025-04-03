Україну накриє негода: коли будуть сильні дощі, мокрий сніг і похолодання

Погода в Україні значно погіршиться. Литимуть дощі, а в частині областей навіть очікується сніг. Температура повітря відчутно знизитися: вдарять заморозки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

У п'ятницю опади в Україні переважно не очікуються, хіба що на Півдні подекуди можливий невеликий дощ. Вночі +3 – +8 градусів, удень +14 – +19 градусів.

Уже на вихідних характер погоди почне змінюватися, наголосили синоптики.

У суботу, 5 квітня, на Південному Сході пройде невеликий дощ, на решті території вночі без опадів, удень помірні, а на Закарпатті та Прикарпатті навіть значні дощі.

Вітер західний, південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду, у західних областях вдень пориви 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +3 – +8, удень +12 – +17, однак, у північних, Вінницькій і Черкаській областях +9 – +14 градусів, на Заході +5 – +10 градусів.



У неділю, 6 квітня, в західних, Житомирській і Вінницькій областях уже йтиме мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура повітря відчутно знизиться. Так вночі до заморозків 0 – -3 градуси, а вдень +1 – +3 градусів.

На решті території дощі. Протягом доби +1 – +6 градусів, але на Півдні, Сході й Дніпропетровщині вночі +3 – +8 градусів, удень +10 – +15 градусів.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду, у західних, вдень місцями й у східних і південно-східних областях пориви 15 – 20 метрів на секунду.

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Прогноз на 4 – 6 квітня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, напередодні синоптикиня Наталія Птуха попереджала, що на вихідних очікуються затоки холоду. Похолодання буде значним. Найбільше його відчують жителі західних і північних областей.

Попередньо, холод буде утримуватися до 9 квітня. Надалі очікується підвищення температури повітря.