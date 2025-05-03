Град, шквали та грози накриють частину областей: де і коли вируватиме негода

Уже незабаром частину України накриє негода. Очікуються грози, посилення вітру, а також подекуди град.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода в Україні

Так, удень 3 травня в західних областях будуть грози, подекуди шквали 15 – 20 метрів на секунду, а в окремих районах також град. Це I рівень небезпечності (жовтий).

Також синоптики прогнозували що у вихідні на Заході, Півночі й у більшості центральних областей будуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. Удень 4 травня на Закарпатті й у Карпатах – значні дощі.

У суботу вдень на Півночі й у Карпатах, 4 травня в Україні, крім Південного Сходу, подекуди пориви південно-західного вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Далі, у понеділок, в Україні, крім Південного Сходу, дощі. Удень подекуди грози. До речі, вночі температура суттєво не зміниться, втім, удень очікується зниження до +17 – +23 градусів, на Заході до +11 – +16 градусів.

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Погода на місяць

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру розповідала, що, за попередніми прогнозами, у травні середньомісячна температура передбачається в межах +15 – +19 градусів, у гірських районах +12 – +14 градусів.

"Усе ж таки очікуємо, що весь місяць повинен бути вищим за норму. Але всього 1,5 – 2 градуси – це не надто багато", – наголосила синоптикиня.

Місячна кількість опадів у травні очікується в межах 35 – 76 міліметрів. У Карпатах і місцями на Прикарпатті дещо більше, зокрема, 88 – 138 міліметрів.

"Це в межах норми, тобто якихось сильних опадів у травні поки не очікуємо", – наголосила Наталія Птуха.

До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який фіксували в Україні за всю історію спостережень, у травні становить 0 – -6 градусів. Подекуди на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, на узбережжі морів +1 – +3 градуси.