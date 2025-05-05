Знову заморозки й навіть сніг: метеоролог здивував прогнозом погоди на тиждень

Протягом 5 – 11 травня в Україні очікується дощова та прохолодна погода. У частині областей знову будуть заморозки, а подекуди навіть можливий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Коли будуть заморозки і сніг

Цього тижня в Україні очікується прохолодна погода з рясними дощами. Усе через вплив області зниженого атмосферного тиску та нестійких повітряних мас, а також внаслідок надходження холоду з північних регіонів Європи.

За прогнозом Кібальчича, найпрохолодніша погода очікується у північно-західних областях і Карпатському регіоні, а найтепліше буде у Криму та на Південному Сході.

У понеділок, 5 травня, у більшості областей йтимуть невеликі, місцями помірні дощі. На Одещині можлива гроза. Вночі та вранці в окремих регіонах можливий слабкий туман.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +6 – +12, удень +17 – +23 градуси, у західних областях і на Північному Сході +10 – +15 градусів.

У вівторок на більшій частині території України погода буде дощовою. Сухо лише на крайньому Південному Сході й у Криму. У західних та північних областях подекуди сильні дощі, також можливі окремі грози. Вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

На Півночі й Заході вночі +3 – +8, удень +8 – +13. Тим часом в інших регіонах +8 – +13 та +15 – +20 градусів відповідно. На Південному Сході, у Криму й на півдні Одещини +21 – +26.

У середу на більшій частині території України переважно без опадів. Тільки вночі у північних і східних регіонах невеликі дощі. Місцями можливий туман. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі +7 – +12, у північних і західних областях +2 – +7 градусів. Удень +13 – +18 градусів, на крайньому Півдні й у Криму +17 – +22.

У четвер, 8 травня, вночі на Одещині та Прикарпатті, удень у південних і центральних регіонах дощі, подекуди значні. В інших – без істотних опадів. Вітер переважно змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

У північних і західних регіонах уночі +1 – +6, на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Вдень +9 – +14 градусів. Тим часом у решті регіонів уночі +6 – +11 градусів, удень +14 – +19.

У п'ятницю вночі в південно-східних областях, удень у західних регіонах і на Одещині пройдуть дощі, у Карпатах з мокрим снігом. На Заході місцями можливі сильні опади. На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі у північних і західних областях +1 – +6, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0 – -3 градуси. Вдень +8 – +13 градусів. В інших регіонах вночі очікується +5 – +10 градусів, удень +13 – +18, а у Криму до +21 градуса.

У суботу, 10 травня, у південних, центральних і західних регіонах утримається нестійка й дощова погода. На Заході подекуди значні опади. На решті території без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі у західних і північних областях ++2 – +7 градусів, вдень +8 – +13. У решті регіонів вночі +6 – +12, вдень +14 – +19 градусів.

У неділю на більшій частині України дощі, часом значні. Тільки в північних областях без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +2 – +10 градусів, удень +13 – +18 градусів, у західних і центральних областях +8 – +13 градусів.