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24 Канал Новини України Коли в Україні настане метеорологічна весна
24 лютого, 20:00
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Коли в Україні настане метеорологічна весна

Юлія Муріна
Основні тези
  • Метеорологічна весна настає, коли середньодобова температура стабільно перевищує 0 градусів.
  • Синоптикиня відповіла, чи чекати настання метеорологічної весни вже незабаром.

Уже найближчими днями в Україні буде потепління. Подекуди до +8 градусів. Втім, у частині областей ще можливі нічні морози до -16 градусів.

Коли ж настане метеорологічна весна, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Синоптикиня наголосила, до цього ще трохи далеко. Пояснила, метеорологічна весна настає, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури через 0 градусів. Він має тривати не менше ніж 3 – 5 днів. 

Ночі в нас ще на початку березня залишаються з мінусами. Тож поки навряд чи,
– зазначила Наталія Птуха.

До речі, березень – перехідний місяць, що може поєднувати як прояви зимової погоди, так і вже досить високі значення температури.

Але поки що в нас зберігається тенденція, що перші дні березня будуть з плюсами, більше з погодою, направленою на весняну,
– сказала представниця Укргідрометцентру.

Додала, що надалі синоптики будуть уточнювати. Ситуація змінюється, тож триває постійний моніторинг.