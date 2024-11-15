Тепло повертається: чи буде ще в Україні +15 градусів і більше
Уже на цих вихідних в Україні знову очікується підвищення температури. Окрім того, припиняться дощі та сніг.
Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Коли буде потепління в Україні
Синоптикиня зазначила, підвищення температури відбудеться вже на вихідних, 16 – 17 листопада. Вдень у більшості областей очікується +3 – +9, навіть до +10 градусів.
Тобто знову повертається плюсова температура, як вдень, так і в нічні години,
– наголосила Наталія Птуха.
Водночас додала, що вище +15 вже не очікується. Хіба що у південній частині до +13 градусів ще може бути 16 – 18 листопада.
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Наступний тиждень буде теплішим
За прогнозом Укргідрометцентру, наступний тиждень буде дещо теплішим за цей.
На вихідні та принаймні в першій половині наступного тижня температурні показники будуть вищими, ніж зараз,
– зазначила експертка.
Також додала, 19 – 20 листопада на Півдні вночі +1 – +7 градусів, вдень +6 – +12 градусів. На решті території вночі від +3 до -3 градусів, вдень +3 – +8. Лише на Заході 20 листопада близько 0.
Тим часом у Карпатах вночі -1 – -6 градусів. Вдень від -4 до +2 градусів.
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Сніг в Україні
- Також синоптикиня розповіла, що на вихідних в Україні вже буде без опадів. Ті атмосферні фронти, які спричиняли таку ситуацію зі снігом, відійдуть.
- "Принаймні до понеділка, 18 листопада, затримається більш спокійна ситуація", – зазначила Наталія Птуха.
- До речі, станом на 13 листопада максимальна висота снігового покриву по Україні сягала до 13 сантиметрів. Це Тернопільська, Вінницька, Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська області та трішечки Закарпатська, де мається на увазі сніг в горах.
- "Але цей сніговий покрив, звичайно, не тривалий. Тому що температурні показники на вихідних підвищаться. Відповідно швиденько все розтане", – підкреслила представниця Укргідрометцентру.