Синоптик розповів, коли потепліє до +20 і де випадуть дощі наступного тижня

Погода на початку наступного тижня зміниться, через Україну проходитиме атмосферний фронт. Поле підвищеного атмосферного тиску відступить на південь, поступаючись надходженню нових повітряних мас.

Це призведе до зміни синоптичної ситуації. Про це повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в інтерв'ю 24 Каналу.

Яку погоду принесе наступний тиждень?

У ніч на 6 квітня переважатиме погода без опадів. У денні години можливі незначні опади у вигляді дощу в західних, північних та більшості центральних областей. У Карпатах він випадатиме у помірних обсягах.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, у південних і західних областях буде тепліше, там очікується від 3 до 9 градусів тепла. Протягом дня вона становитиме від 10 до 16 градусів тепла.

Представник Укргідрометцентру уточнив, що найбільш комфортними умови будуть у південних регіонах, і подекуди – в центральних, там стовпчики термометрів місцями підніматимуться до 20 градусів тепла.

Вже 7 квітня, за словами Івана Семиліта, прогнозують незначні дощі, лише у південній та східній частинах країни він буде помірним. На території Карпат подібні опади, ймовірно, супроводжуватимуться мокрим снігом.

У нічні години у західних і північних областях здебільшого буде погода без опадів. Такі ж умови очікуються протягом дня на Закарпатті та Прикарпатті. Водночас температурні показники не зазнають значних змін.

Вдень знизиться до +5…+11 градусів, у південній частині – до +10…+15 градусів,

– розповів він.

