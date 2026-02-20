Укр Рус
20 лютого, 08:00
"Курс на весну взято": коли в Україну до кінця зими прийде нова хвиля тепла

Маргарита Волошина

З наступного тижня в Україні почнеться відлига, температура повітря дещо підвищиться. У зв'язку з цим танутиме сніг, що може спричинити некомфортні умови.

Відповідну інформацію повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у Facebook. 

Як зміниться погода на початку тижня?

Синоптик повідомив, що провідні європейські моделі прогнозують надходження хвилі тепла з Атлантики вже з понеділка, 23 лютого. За його словами, така відлига призведе до танення снігу, через що можуть виникнути певні проблеми. 

Грунт мерзлий, тому тала вода слабко просочуватиметься і її буде забагато під ногами, на автошляхах, прибудинкових територіях, 
– пояснив синоптик.

У населених пунктах і на окремих ділянках доріг можливі підтоплення через накопичення талих і дощових вод, а також несправності або відсутності систем водовідведення. Насамперед це стосується понижених ділянок місцевості.

"Отже, ще після завтрашнього снігу, сильних морозів у найближчі вихідні – з понеділка відлига! На порядку денному будуть гумові чоботи й човники. Весна скоро", – резюмував Віталій Постригань у публікації.

Яку погоду чекати найближчим часом?

  • Ще до відлиги, а саме наприкінці тижня, погода в Україні стане ще холоднішою, стовпчики термометрів знизяться на ще кілька градусів. Наприклад, у північних областях протягом ночі може бути до -18 градусів.

  • До речі, в Україні найближчим часом суттєвих змін погоди та приходу метеорологічної весни не прогнозують. Натомість поточний тиждень все ще залишатиметься холодним у більшості регіонів країни.

  • Здебільшого зимова погода зберігатиметься на території України щонайменше до кінця лютого. Температура впродовж усього останнього зимового місяця коливатиметься, а опади різного типу будуть періодичними.