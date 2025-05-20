В яких областях йтимуть дощі та грози найближчими днями: коли припиняться опади
Найближчим часом в Україні знову йтимуть дощі. Подекуди також очікуються грози. Втім, незабаром у частині областей опади припиняться.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Дощі та грози в Україні
За прогнозом синоптиків, 20 травня в Україні йтимуть короткочасні дощі, подекуди грози. Втім, 21 травня опади очікуються лише у східних і південно-східних, а 22 травня в західних областях. На решті території дощів не прогнозують.
Вітер буде північно-західний з переходом на південно-західний, у вівторок на Півдні та Південному Сході подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Вночі +4 – +10 градусів, у четвер в Україні +8 – +14 градусів. Удень 20 травня +12 – +18 градусів. Втім, далі, 21 – 22 травня, вже очікується підвищення температури до +19 – +24 градусів.
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Прогноз погоди на 20 – 22 травня / Скриншоти з Укргідрометцентру