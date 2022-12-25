Коли в Україні припиняться дощі: синоптики дали обнадійливий прогноз

Україну у грудні накрило тривале потепління з дощами. Однак, на щастя, вже невдовзі опади покинуть територію нашої країни.

Коли в Україні перестануть падати дощі

Дощі періодично падатимуть в Україні до 27 грудня включно. Подекуди вони переходитимуть у мокрий сніг.

До теми Зимової казки не буде: доки в Україні триватиме потепління

Однак 28 грудня небо в Україні проясниться й дощі припиняться. Синоптики обіцяють 2 сухих і сонячних дні – 28 – 29 грудня. То ж на ці дні можете планувати собі прогулянки, адже погода вам не завадить. Щоправда, варто додати, що опади заберуть з собою і кілька градусів.

Так, суха погода принесе в Україну зменшення температури повітря. На Заході синоптики обіцяють +2...+4 градусів, а на Півночі й у Києві – -1...+1 градусів. 29 грудня стовпчики термометрів подекуди підіймуться на 1 – 2 градуси.

Додамо, що вітер практично не відчуватиметься. Він рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.

США накрила сніжна буря

23 грудня США накрила потужна сніжна буря. Шторм спершу зафіксували в штатах Нью-Йорк та Мічиган, але поступово він навіть добрався до південного штату Техас. Через негоду довелося скасувати 5 тисяч авіарейсів, а понад мільйон людей залишився без світла.

У деяких містах морози такі сильні, що місцевих мешканців закликали не виходити на вулиці. Наразі відомо, що 13 людей загинули.