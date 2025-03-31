Де будуть дощі на початку квітня й коли припиняться опади по всій Україні

Перед виходом з дому не забудьте прихопити з собою парасольку. Найближчими днями в Україні йтимуть дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху в ефірі телемарафону.

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Дощі в Україні

Синоптикиня зауважила, що квітень в Україні розпочнеться досить спокійною весняною погодою. Вночі температура повітря сягатиме +2 – +9 градусів, на Півдні до +11. Вдень +8 – +15 градусів, дещо тепліше в південних областях. Така температура очікується 1 – 3 квітня.

Завтра й післязавтра (1 і 2 квітня – 24 Канал) у нас ще часом дощитиме. Від невеликих до помірних опадів. Сьогодні по деяких східних областях навіть можуть бути значні опади. Переважно це все дощ,

– зазначила Наталія Птуха.

Водночас додала, що у четвер – п'ятницю вже переважатиме поле підвищеного тиску. Більше прояснень, тож переважно вже без опадів. Дощі поступово припинятимуться вже з середи.

3 – 4 квітня денні максимуми вже можуть бути трохи вищими. Втім, розслаблятися не варто, наголосила синоптикиня. Додала, вже в перші вихідні квітня, за попередніми розрахунками, в Україні знову очікується відчутне похолодання. Ба більше, у частині областей може знову йти мокрий сніг.