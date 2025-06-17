В яких областях будуть дощі та грози: чи чекати сильних злив найближчими днями

Цього тижня через територію України пройде кілька атмосферних фронтів. У частині областей знову будуть дощі та грози.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представницю Укргідрометцентру Наталію Птуху.

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Погода в Україні

Протягом цього тижня через територію України проходитимуть атмосферні фронти з північного заходу. Наталія Птуха розповідала, що перший у ніч на вівторок зумовить у західних областях, а вдень у центральних, на Півночі та Сході невеликі короткочасні дощі й окремі грози. У південних областях поки без опадів.

У середу атмосферний фронт зміститься. Опади, залишкові процеси будуть хіба що на Сході й у Приазов'ї.

Втім, у четвер очікується наступний атмосферний фронт. Знову з північного заходу. Синоптикиня зауважила, що на північний схід від України залишається поле зниженого тиску. Завдяки цьому атмосферні фронти періодично до нас надходять.

За прогнозом синоптиків, у четвер у більшості регіонів знову очікуються короткочасні дощі, переважно невеликі, також окремі грози, окрім Півдня.

Цікаво, що вже наприкінці робочого тижня черговий атмосферний фронт може принести ще одну порцію дощової погоди.

Наталія Птуха зазначила, що за такої синоптичної ситуації, упродовж всього тижня повітряні потоки будуть переважати з північного заходу. Вітер буде досить-таки інтенсивним, 7 – 12 метрів на секунду. Втім, небезпечні значення поки не очікуються.

Синоптикиня також розповіла, що найближчими днями температура в Україні буде в доволі комфортних межах. Уночі +12 – +17 градусів у більшості областей. Найтепліше на узбережжі морів, зокрема, до +21 градуса.

Удень +23 – +29 градусів практично в більшості областей. Дещо тепліше на Півдні: приземний шар повітря може прогрітися до +30 градусів, зауважила Птуха.

До речі, на Заході й Півночі під час проходження атмосферних фронтів 17 і 19 червня найсвіжіше в денні години. Зокрема, очікується +20 – +25 градусів.

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Прогноз погоди на 17 – 19 червня / Скриншоти з Укргідрометцентру