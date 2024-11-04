Почнеться раніше і триватиме довше: спекотне літо стане для України нормою

Тривалість літа в Україні зростатиме. Воно починатиметься раніше й триватиме довше.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Погода на літо в Україні

Експертка зазначила, аналіз наявних тенденцій та кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в нашій державі зростатиме.

Воно починатиметься раніше і триватиме довше. Тож тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою,

– підкреслила Віра Балабух.

Додала, цього року літо в Україну прийшло в середині травня і тривало майже до першої декади жовтня. Тільки на Заході початок жовтня був прохолодним.

Метеорологиня пояснила, що аномально висока температура повітря у вересні й на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери до України також надходили теплі й сухі повітряні маси з субтропіків.

Окрім того, аномально високій температурі сприяло й загальне підвищення температури повітря на планеті. Воно зумовлене посиленням парникового ефекту. Так, за даними Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тисяч років.

"Збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка у жовтні 2024 року досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду", – підсумувала Віра Балабух.

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Коротка довідка. Метеорологічне літо – це період з середньою за добу температурою повітря +15 градусів і вище.

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Прогноз на листопад

Також метеорологиня розповіла, що за даними розрахунків світових прогностичних центрів, середня за листопад температура повітря в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.