В Україну сунуть хурделиці: народний синоптик здивував прогнозом
Джерело:Станіслав Щедрін
Погода в Україні вже найближчими днями може сильно змінитися. Народний синоптик попередив українців про можливі морози й навіть хурделиці.
Різку зміну погоди синоптик Станіслав Щедрін обіцяє в другій декаді листопада. Саме тоді Україну накриють потужні сніги.
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Як в Україні зміниться погода
Хуртовини можуть завітати:
- у східні,
- центральні,
- південні області.
Сильного морозу не буде – температура повітря опуститься до -4...-2 градусів вдень.
З 14 по 16 листопада в Україні може намести до 20 сантиметрів снігу,
– попередив синоптик.
Зима завітає в останні тижні місяця
Інші синоптики прогнозують, що зимова погода постукає у віконця українців з 19 листопада. На Заході, Сході, Півночі та в Центрі синоптики ледь не кожного дня обіцяють сніг. Згодом, від 22 – 24 листопада, він замете Захід України.
Від 25 листопада у західних областях обіцяють нічні морози – температура повітря опуститься до -14 градусів. На Сході у листопаді так холодно ще не буде, вночі температура опускатиметься максимум до -9 градусів.
Найтепліше в останній місяць осені буде на Півдні, де вдень стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 0 градусів.
Останні новини про погоду в нашій країні
- Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик розповів, що через зміни клімату на Україну чекають "німецькі зими". Температура повітря буде вищою, а снігу – менше.
- Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда пояснив, чи можна вірити детальним прогнозам погоди на 2 – 3 місяці. За його словами, в умовах великих кліматичних змін такі прогнози є просто "байками".
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