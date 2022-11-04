В Україну сунуть хурделиці: народний синоптик здивував прогнозом

Погода в Україні вже найближчими днями може сильно змінитися. Народний синоптик попередив українців про можливі морози й навіть хурделиці.

Різку зміну погоди синоптик Станіслав Щедрін обіцяє в другій декаді листопада. Саме тоді Україну накриють потужні сніги.

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Як в Україні зміниться погода

Хуртовини можуть завітати:

у східні,

центральні,

південні області.

Сильного морозу не буде – температура повітря опуститься до -4...-2 градусів вдень.

З 14 по 16 листопада в Україні може намести до 20 сантиметрів снігу,

– попередив синоптик.

Зима завітає в останні тижні місяця

Інші синоптики прогнозують, що зимова погода постукає у віконця українців з 19 листопада. На Заході, Сході, Півночі та в Центрі синоптики ледь не кожного дня обіцяють сніг. Згодом, від 22 – 24 листопада, він замете Захід України.

Від 25 листопада у західних областях обіцяють нічні морози – температура повітря опуститься до -14 градусів. На Сході у листопаді так холодно ще не буде, вночі температура опускатиметься максимум до -9 градусів.

Найтепліше в останній місяць осені буде на Півдні, де вдень стовпчики термометрів не опускатимуться нижче 0 градусів.

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