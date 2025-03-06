Чи настала вже в Україні метеорологічна весна
- Метеорологічна весна в Україні настає при стійкому переході середньодобової температури повітря через 0 градусів.
З перших днів березня Україні відчутно потеплішало. Температура повітря подекуди сягнула +17 градусів.
Та чи настала вже метеорологічна весна – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Метеорологічна весна
Метеорологічна весна в Україні настає, коли відбувається стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів. Він має тривати не менше ніж 3 – 5 днів.
Деякі регіони, зокрема на Заході, фіксують настання метеорологічної весни. Думаю, в більшості регіонів зараз, цими днями, вже офіційно будемо фіксувати. Тому що всюди вже плюсова температура як вдень, так і в нічні години переважно,
– зазначила Наталія Птуха.
До речі, 5 березня Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що за даними спостережень об'єднаної гідрометеорологічної станції Київ, з 28 лютого середньодобова температура повітря у столиці стабільно перевищує 0 градусів.
"До Києва прийшла метеорологічна весна, що в межах кліматичної норми", – зазначили в обсерваторії.
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Цікаво! За уточненими розрахунками кліматологів, метеорологічна зима розпочалася 4 лютого і закінчилася 27 лютого. Тобто тривала лише 24 дні, що на 68 днів менше за середні багаторічні показники, наголосили в обсерваторії.
Тож метеорологічна зима виявилася найкоротшою у Києві за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019 – 2020 року, коли вона взагалі не настала.
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Прогноз погоди на три доби
- За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби, 7 – 9 березня, опадів в Україні не буде.
- Вітер західний з переходом на південний, 5 – 12 метрів на секунду, однак, уночі 7 березня на Північному Сході подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
- Вдень +12 – +17 градусів. Уночі 7 березня +2 – +7, у Карпатах і на Закарпатті 0 – -5 градусів. 8 – 9 березня у більшості областей від +4 до -1 градуса.