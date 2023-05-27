Опади та грози оминуть багато областей: прогноз погоди в Україні на 28 травня

Погода у неділю, 28 травня, принесе з собою опади на Південь та Схід, а також у центральну частину України. Натомість на Заході та Півночі світитиме сонце, яке іноді закриватимуть хмари.

Варто зауважити, що дощі 28 травня будуть короткочасними. Однак разом з опадами на Сході та Півдні України гримітимуть грози.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то в неділю буде комфортно тепло. Стовпчики термометрів протягом дня у більшості міст не опускатимуться нижче +20, а підійматимуться максимально до +25. Однак разом з цим синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у низці областей на Заході та Півночі держави.



Надзвичайна пожежна небезпека 28 травня / Карта Укргідрометцентру

Також на Заході України у неділю буде дещо тепліше у порівнянні з попереднім днем. Там українці зможуть насолоджуватися теплими +20…+25. Однак вночі у цьому регіоні буде все ще прохолодно, адже температура може опуститися до лише +5.

На Півночі ж навпаки, трішки похолодніє, однак несуттєво. Там протягом недільного дня варто очікувати температуру переважно в межах +20…+22. Однак подекуди вона може опускатися й до +18.

Щодо Сходу держави, то там повітря протягом дня прогріється від +20 до +22. Як і в північних областях, подекуди температура може опускатися й до +18.

На Півдні ж слід очікувати показники на термометрах від +21 до +25. При цьому, як і на всій території України, сильні пориви вітру не заваджатимуть насолоджуватися теплою погодою, адже його швидкість не перевищуватиме 10 метрів за секунду.

Температура у найбільших містах України

Київ – +20...+22

Ужгород – +23...+25

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +20...+22

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +20...+22

Хмельницький – +21...+23

Луцьк – +20...+22

Рівне – +20...+22

Житомир – +20...+22

Вінниця – +21...+23

Одеса – +21..+23

Миколаїв – +23...+25

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +23...+25

Кропивницький – +22...+24

Чернігів – +22...+24

Суми – +20...+22

Полтава – +22...+24

Дніпро – +22...+24

Запоріжжя – +23...+25

Донецьк – +21...+23

Луганськ – +21...+23

Харків – +21...+23



Погода в Україні 28 травня / Карта Укргідрометцентру