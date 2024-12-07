Мокро і хмарно: якою буде погода в Україні у неділю 8 грудня

У неділю, 8 грудня, в Україні зберігатиметься сира і холодна погода. У значній частині областей йтиме дощ, а стовпчик термометра підніметься трохи вищий за нуль.

У неділю небо над Україною буде встелене хмарами. Ще залишки осінніх температур можна буде побачити на півдні країни, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде неділя 8 грудня

Середня температура вдень становитиме 1 – 3 градуси тепла. Вітер розвине незначну швидкість від 7 до 12 метрів за секунду. У західній частині держави і вдень, і вночі синоптики обіцяють опади. Кажуть, що буде невеличкий дощ. Також дощовицю слід чекати і Києву.

У центральних областях, таких, як Черкащина, Кіровоградщина, – опадів удень не буде, однак дощитиме уночі.

Хмарно без опадів неділя пройде для східних областей.

Щодо температури повітря, то вона істотно не відрізнятиметься. У Львові і Києві, наприклад, буде 1 – 3 градуси тепла. У Донецьку тим часом стовпчик термометра коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла.

Водночас на півдні ще утримуватиметься осінь. На Одещині, Миколаївщині, Херсонщині і Запоріжжі температура становитиме 8 – 10 градусів тепла.

Яка погода в обласних центрах

Київ +1 – +3

Ужгород +2 – +4

Львів +1 – +3

Івано-Франківськ +1 – +3

Тернопіль +1 – +3

Чернівці +1 – +3

Хмельницький +1 – +3

Луцьк +2 – +4

Рівне +2 – +4

Житомир +1 – +3

Вінниця +2 – +4

Одеса +8 – +10

Миколаїв +8 – +10

Херсон +8 – +10

Сімферополь +11 – +13

Кропивницький 0 – +2

Черкаси +2 – +4

Чернігів +1 – +3

Суми -1 – +1

Полтава +1 – +3

Дніпро 0 – +2

Запоріжжя +8 – +10

Донецьк +2 – +4

Луганськ 0 – +2

Харків 0 – +2

Погода в Україні на 8 грудня / Фото Укргідрометцентр