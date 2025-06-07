Україну знову накриють грози, град і шквали: коли та в яких областях вируватиме негода

В Україні частину областей попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У частині регіонів будуть дощі, грози, град, а також сильні пориви вітру, які подекуди досягатимуть до 20 метрів за секунду.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Також про штормове попередження застерігають окремо Львівський, Волинський та Хмельницький обласні центри з гідрометеорології.

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Для яких областей оголосили штормове попередження

Укргідрометцентр попереджає, що у неділю, 8 червня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях вируватиме негода. Для цих областей синоптики прогнозують грози, в окремих районах град та шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

У зв'язку з цим для вищезгаданих регіонів оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– наголосили в центрі.



Негода в Україні 8 червня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Львівський регіональний центр з гідрометеорології прогнозує на території області вночі місцями, вдень по всій території грози. Вдень подекуди: град, під час грози можливі сильні пориви вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.

Волинський обласний центр з гідрометеорології застерігає про грозу, місцями можливі шквали швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Уночі в північних районах буде великий дощ, удень місцями очікується град.

Хмельницький обласний центр з гідрометеорології попереджає місцевих про грози, град та шквали, швидкість яких може досягати від 17 до 22 метрів за секунду. Така ситуація буде як в області, так і в обласному центрі.

До речі, нагадаємо, що у п'ятницю, 6 червня, на території Житомирської та Хмельницької областей випав великий град. У Старокостянтинові, зокрема, сильний вітер повалив дерева. Тому радимо бути обережними.