Від -9 до +14: як зміниться погода найближчими днями

Найближчої ночі у частині областей очікуються морози до -9 градусів, у Карпатах навіть до -13. Втім, уже через кілька днів в Україні знову потеплішає.

Як зміниться погода цього тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Перепади температури

Синоптики прогнозували, що 18 – 19 березня вночі буде 0 – -8 градусів, у Карпатах до -13 градусів. Тільки на Південному Сході вночі вівторка від +3 до -2 градусів. Вдень в Україні 0 – +7 градусів.

Уже з 20 березня морози послабляться. Так, температура повітря вночі від +1 до -5 градусів, удень +5 – +10 градусів, а в південній частині до +13 градусів.

На вихідних ще більше потепліє. Різниця температури може сягнути 10 градусів. Наприклад, якщо вночі 18 березня у Львові -7 – -9 градусів, удень +2 – +4, то вже 21 березня очікується +1 – -1 градус і +12 – +14 градусів відповідно.

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Прогноз погоди на 18 і 21 березня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Укргідрометцентру відповіла, наскільки нормальними є такі великі перепади температури майже на 20 градусів (якщо порівнювати цей і минулий тиждень).

Наталія Птуха зазначала, що перепади, звичайно, впродовж тижня великі. Однак, якщо ми розуміємо, що це може якось впливати на людей, то різким, дуже аномальним вважається перепад, наприклад, більш ніж 10 градусів упродовж 12 годин. Коли ж синоптичний процес іде кілька днів, – це нормально.

"Такі перепади температури повітря іноді спостерігаються, особливо в березні. Я ще на початку наголошувала, щоб це тепло не вводило нас в оману, не розслабляло", – зауважила синоптикиня.

Наголосила, березень – перехідний місяць на стику холодного й теплого сезонів. Йому можуть бути притаманні як високі, майже літні температури, так і зимові прояви.

"У принципі, ось це ми спостерігаємо з року в рік. Нічого такого, чогось дуже надзвичайного тут немає. Просто такі погодні умови в березні бувають", – підсумувала Наталія Птуха.