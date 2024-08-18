Де можлива гроза та де найбільша спека: прогноз погоди в Україні на 19 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в понеділок, 19 серпня буде традиційно теплою. Подекуди прогнозують короткочасні дощі.
Синоптики попередили, що вітер в Україні буде переважно Південно-Східний, 5 – 10 метрів за секунду.
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Що відомо про погоду 19 серпня
Невелика хмарність, без опадів. Лише вдень у Західних областях, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза,
– попередили синоптики.
В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі температура буде 15 – 20 градусів тепла, на березі моря – до 23 градусів. Вдень прогнозують вдень 29 – 34 градуси.
Найтепліше буде на Півдні та в Центрі України – сильна спека 35 – 37 градусів тепла, в Карпатах 23 – 28 градуси.
У Київській області прогнозують невелику хмарність, дощів не буде.
Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 15 – 20 градусів, вдень 29 – 34 градуси, в Києві вночі 18 – 20 градусів, в Києві вночі 18 – 20 градусів тепла, вдень 32 – 34 градусів,
– пояснили синоптики.
Яка погода в містах України
- Київ +32...+34
- Ужгород +31...+33
- Львів +30...+32
- Івано-Франківськ +29...+31
- Тернопіль +30...+32
- Чернівці +31...+33
- Хмельницький +30...+32
- Луцьк +30...+32
- Рівне +30...+32
- Житомир +31...+33
- Вінниця +32...+34
- Одеса +31...+33
- Миколаїв +33...+35
- Херсон +33...+35
- Сімферополь +32...+34
- Кропивницький +32...+34
- Черкаси +31...+33
- Чернігів +31...+33
- Суми +31...+33
- Полтава +31...+33
- Дніпро +32...+34
- Запоріжжя +33...+35
- Донецьк +31...+33
- Луганськ +30...+32
- Харків +31...+33