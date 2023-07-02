Опади не бажають покидати Україну: прогноз погоди на 3 липня

Погода в Україні у понеділок, 3 липня, обіцяє принести опади на значну територію держави. Разом з короткочасними дощами синоптики обіцяють й грози.

Там же, де опади не передбачаються, сонце час від часу ховатиметься за хмарами. Рвучким не буде й вітер, адже його швидкість максимально сягатиме 10 метрів за секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то 3 липня вона не сильно зміниться у порівнянні з попереднім днем. Лише подекуди вона в межах пари градусів коливатиметься вгору чи вниз.

Так, на Заході України синоптики прогнозують температуру в межах від +24 до +28. При цьому короткочасні опади та грози можуть пройти у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.

На Півночі ж українців очікуватиме погода трішки тепліша. Там день розпочинатиметься з +25. При цьому повітря максимально прогріється до +28. Опади ж переважно оминуть лише Київську та Житомирську області.

Натомість на Півдні день хоч і розпочинатиметься з +25, однак максимально стовпчики термометрів у понеділок там показуватимуть +30. Щодо опадів та гроз, то їх переважно не буде у тимчасово окупованому Криму, а також у Херсонській та Запорізькій областях.

Щодо Сходу нашої держави, то там 3 липня буде найтепліше, адже температура коливатиметься в межах від +27 до +30. При цьому на опади варто очікувати переважно лише у Харківській області.

Температура в обласних центрах України

Київ – +26...+28

Ужгород – +26...+28

Львів – +24...+26

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +28...+30

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +26...+28

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +28...+30

Харків – +27...+29



Прогноз погоди на 3 липня / Карта Укргідрометцентру