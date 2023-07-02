Опади не бажають покидати Україну: прогноз погоди на 3 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок, 3 липня, обіцяє принести опади на значну територію держави. Разом з короткочасними дощами синоптики обіцяють й грози.
Там же, де опади не передбачаються, сонце час від часу ховатиметься за хмарами. Рвучким не буде й вітер, адже його швидкість максимально сягатиме 10 метрів за секунду.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Щодо температури повітря, то 3 липня вона не сильно зміниться у порівнянні з попереднім днем. Лише подекуди вона в межах пари градусів коливатиметься вгору чи вниз.
Так, на Заході України синоптики прогнозують температуру в межах від +24 до +28. При цьому короткочасні опади та грози можуть пройти у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.
На Півночі ж українців очікуватиме погода трішки тепліша. Там день розпочинатиметься з +25. При цьому повітря максимально прогріється до +28. Опади ж переважно оминуть лише Київську та Житомирську області.
Натомість на Півдні день хоч і розпочинатиметься з +25, однак максимально стовпчики термометрів у понеділок там показуватимуть +30. Щодо опадів та гроз, то їх переважно не буде у тимчасово окупованому Криму, а також у Херсонській та Запорізькій областях.
Щодо Сходу нашої держави, то там 3 липня буде найтепліше, адже температура коливатиметься в межах від +27 до +30. При цьому на опади варто очікувати переважно лише у Харківській області.
Температура в обласних центрах України
Київ – +26...+28
Ужгород – +26...+28
Львів – +24...+26
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +25...+27
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +26...+28
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +27...+29
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +28...+30
Харків – +27...+29