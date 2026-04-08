Коли покращиться погода і потепліє до +15: метеорологиня пояснила, коли чекати змін

Наприкінці поточного тижня погода на території України дещо покращиться. Утім, попри таку позитивну тенденцію значного потепління чекати не варто.

Таку інформацію повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня для УНІАН.

Коли покращиться погода в Україні?

Наталія Голеня повідомила, що прохолодні умови утримаються в Україні ще кілька днів, і вже у суботу, 11 квітня, можливе покращення. У такому разі температура повітря може зрости і становити від 8 до 10 градусів тепла.

За її словами, з неділі, 12 квітня, за попередніми оцінками, значення можуть зрости. Завдяки збільшенню прояснень опади, ймовірно, припиняться, а стовпчики термометрів коливатимуться від 11 до 13 градусів тепла.

Водночас метеорологиня зауважила, що ще у ранкові години може бути прохолодно, подекуди значення можуть бути в межах від 1 до 3 градусів тепла. Денні максимуми місцями можуть підвищитися до 15 градусів тепла.

Вона уточнила, що вже з наступного тижня, орієнтовно з 14 по 15 квітня, за попередніми прогнозами, температурний фон знову може стати "квітневим", значення можуть підвищитися і становити від 11 до 17 градусів тепла.

Повернемося в квітень. А так – у нас березнева погода найближчі п’ять діб,

– резюмувала вона.

