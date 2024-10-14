Чому Україну накривають пилові бурі та смог: пояснення синоптикині

Влітку та на початку осені періодично різні регіони України накривали пилові бурі. Пов'язані вони з тривалим впливом антициклону.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Чому утворюються пилові бурі і смог

Віра Балабух зазначає, якщо говорити про антициклональну погоду, яка триває досить довгий період, то для неї характерні так звані затримуючі шари. Температура повітря з висотою знижується, але в антициклоні інколи вона може не знижуватися, а лишатися постійною або ж навіть підвищуватися. Таким чином всі домішки, які є затримуються в атмосфері, утворюють смог.

Ще більше ситуація погіршується у випадку пожеж. Всі ці рештки не могли нікуди розсіятися, тому затримувалися в атмосфері.

"Коли проходив навіть невеличкий дощ, все це випадало. І ми ставали свідками плям, забруднення, яке було на різних поверхнях", – каже синоптикиня.

До слова, також Віра Балабух пояснила, чому вересень цього року був настільки теплим і фактично перетворився у "літній" місяць. Синоптикиня каже, що причиною цього є надходження субтропічних мас на нашу територію.