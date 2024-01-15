Температурні гойдалки, сніг та дощ: яка буде погода найближчими днями

Цього тижня в Україні будуть доволі-таки динамічно змінюватися синоптичні процеси. Очікується мінлива погода.

Синоптикиня Укргідрометцентру у коментарі 24 Каналу розповіла, що очікуються так звані "погодні гойдалки". Наталія Птуха зауважила, що кожен день буде по-своєму унікальний.

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Чим дивуватиме погода у найближчі три доби

Синоптикиня зауважила, що у вівторок ще матиме вплив улоговина циклону. Тож завтра на Півдні, вдень у Донецькій і Луганській областях очікується дощ, вночі з мокрим снігом.

У центральних, Харківській, Сумській областях сніг, вдень з дощем, також очікується ожеледь і можливе налипання мокрого снігу. Тим часом на Заході та Півночі подекуди невеликий сніг.

Тобто практично по всій території опади. Тільки різної фази та інтенсивності,

– зауважила Птуха.

Цієї ночі в західних і північних областях переважно 3 – 8 морозу, а вдень 0 – 5 морозу. На решті території України вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 1 – 6 тепла.

Цікаво, що вже 17 січня на територію України почне поширювати свій вплив антициклон. У більшості областей переважатиме погода без опадів. Однак, у Карпатах, вдень і на Закарпатті можливий невеликий сніг. Окрім того, очікується зниження температури.

Так, вночі на Півдні, Сході та Закарпатті 4 – 9 градусів морозу. На решті території 10 – 15 морозу. Вдень 1 – 6. У північних, північно-східних областей 4 – 9 морозу. Лише на Півдні та Закарпатті вдень від 3 морозу до 2 тепла може бути.

Ніч на середу найморозніша по всій Україні, але не такі інтенсивні морози, як були. На Чернігівщині та Сумщині традиційно будуть нижчі значення, але до -15, більше не очікуємо,

– зауважила Наталія Птуха.

Цікаво, що 18 січня в Україні знову потеплішає. Так, вночі на Півдні та Заході від 1 тепла до 4 морозу, вдень 4 – 9 тепла. До речі, у Криму навіть до +11.

Тим часом на Сході та Північному Сході вночі 7 – 12 градусів морозу, вдень від 3 морозу до 2 тепла. Решта території вночі 4 – 9 морозу, вдень 1 – 6 тепла.