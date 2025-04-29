Чи будуть ще заморозки, у яких областях йтимуть дощі: прогноз погоди на 30 квітня

Погода в Україні у середу, 30 квітня, буде комфортною. Жителям частини областей перед виходом з дому варто взяти з собою парасольку: подекуди пройдуть дощі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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В останній день квітня погоду в Україні визначатиме дещо тепліша повітряна маса. Вона надходитиме з району Балтики. Атмосферний тиск буде знижуватися.

Синоптики також зауважили, що захмарене небо вночі захищатиме приземний шар повітря від вихолодження. Втім, удень перешкоджатиме його значному прогріванню. На щастя, заморозки в Україні вже не очікуються.

Температура вночі +6 – +11 градусів, удень +17 – +22 градуси,

– спрогнозували в Укргідрометцентрі.

У середу утримається суха погода. Малоактивний атмосферний фронт удень зумовить тільки в північно-східній частині подекуди невеликий короткочасний дощ, у Карпатах також вдень місцями невеликі опади.

Мінлива хмарність. Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

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Прогноз погоди на 30 квітня / Скриншот з Укргідрометцентру

Температура у великих містах