Довгоочікуване потепління та короткочасний дощ: прогноз погоди в Україні на 12 травня
Джерело:Укргідрометцентр
П'ятниця 12-го травня в Україні пройде без опадів. За прогнозами синоптиків, можлива мінлива хмарність.
До українців повернулося довгоочікуване потепління. Однак у деяких регіонах випаде короткочасний дощ.
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Яка погода буде в областях
Синоптики кажуть, що загалом погода в Україні буде без опадів, лише на північному сході країни вдень очікують невеликий короткочасний дощ.
Вітер пануватиме переважно північно-східний, у західних областях – південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі переважно становитиме 2-7 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Водночас на високогір'ї Карпат очікують вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 7-12 градусів.
Окремо додамо про погоду у Київській області. За прогнозами синоптиків, температура по області вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень – 15-20 градусів. Натомість у самій столиці очікують вночі 5-7 градусів тепла, вдень – 18-20 градусів.
Пожежна небезпека в регіонах
За словами експертів, 11 – 14 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у містах
- Київ – +18...+20
- Ужгород – +17...+19
- Львів – +16...+18
- Івано-Франківськ – +15...+17
- Тернопіль – +16...+18
- Чернівці – +16...+18
- Хмельницький – +15...+17
- Луцьк – +16...+18
- Рівне – +17...+19
- Житомир – +17...+19
- Вінниця – +16...+18
- Одеса – +17...+19
- Миколаїв – +18...+20
- Херсон – +18...+20
- Сімферополь – +16...+18
- Кропивницький – +18...+20
- Черкаси – +18...+20
- Чернігів – +17...+19
- Суми – +17...+19
- Полтава – +17...+19
- Дніпро – +17...+19
- Запоріжжя – +17...+19
- Донецьк – +17...+19
- Луганськ – +17...+19
- Харків – +17...+19