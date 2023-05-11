Довгоочікуване потепління та короткочасний дощ: прогноз погоди в Україні на 12 травня

11 травня 2023, 15:54
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Джерело:

Укргідрометцентр

П'ятниця 12-го травня в Україні пройде без опадів. За прогнозами синоптиків, можлива мінлива хмарність.

До українців повернулося довгоочікуване потепління. Однак у деяких регіонах випаде короткочасний дощ.

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Яка погода буде в областях

Синоптики кажуть, що загалом погода в Україні буде без опадів, лише на північному сході країни вдень очікують невеликий короткочасний дощ.

Вітер пануватиме переважно північно-східний, у західних областях – південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі переважно становитиме 2-7 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Водночас на високогір'ї Карпат очікують вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 7-12 градусів.

Окремо додамо про погоду у Київській області. За прогнозами синоптиків, температура по області вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень – 15-20 градусів. Натомість у самій столиці очікують вночі 5-7 градусів тепла, вдень – 18-20 градусів.

Пожежна небезпека в регіонах

За словами експертів, 11 – 14 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні / Фото Укргідрометцентру

Погода у містах

  • Київ – +18...+20
  • Ужгород – +17...+19
  • Львів – +16...+18
  • Івано-Франківськ – +15...+17
  • Тернопіль – +16...+18
  • Чернівці – +16...+18
  • Хмельницький – +15...+17
  • Луцьк – +16...+18
  • Рівне – +17...+19
  • Житомир – +17...+19
  • Вінниця – +16...+18
  • Одеса – +17...+19
  • Миколаїв – +18...+20
  • Херсон – +18...+20
  • Сімферополь – +16...+18
  • Кропивницький – +18...+20
  • Черкаси – +18...+20
  • Чернігів – +17...+19
  • Суми – +17...+19
  • Полтава – +17...+19
  • Дніпро – +17...+19
  • Запоріжжя – +17...+19
  • Донецьк – +17...+19
  • Луганськ – +17...+19
  • Харків – +17...+19

Прогноз погоди в Україні на 12 травня / Фото Укргідрометцентру

Автор: Анна Романюк