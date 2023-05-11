Довгоочікуване потепління та короткочасний дощ: прогноз погоди в Україні на 12 травня

П'ятниця 12-го травня в Україні пройде без опадів. За прогнозами синоптиків, можлива мінлива хмарність.

До українців повернулося довгоочікуване потепління. Однак у деяких регіонах випаде короткочасний дощ.

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Яка погода буде в областях

Синоптики кажуть, що загалом погода в Україні буде без опадів, лише на північному сході країни вдень очікують невеликий короткочасний дощ.

Вітер пануватиме переважно північно-східний, у західних областях – південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі переважно становитиме 2-7 градусів тепла, вдень 15-20 градусів. Водночас на високогір'ї Карпат очікують вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень – 7-12 градусів.

Окремо додамо про погоду у Київській області. За прогнозами синоптиків, температура по області вночі становитиме 2-7 градусів тепла, вдень – 15-20 градусів. Натомість у самій столиці очікують вночі 5-7 градусів тепла, вдень – 18-20 градусів.

Пожежна небезпека в регіонах

За словами експертів, 11 – 14 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку по Україні / Фото Укргідрометцентру

Погода у містах

Київ – +18...+20

Ужгород – +17...+19

Львів – +16...+18

Івано-Франківськ – +15...+17

Тернопіль – +16...+18

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +16...+18

Рівне – +17...+19

Житомир – +17...+19

Вінниця – +16...+18

Одеса – +17...+19

Миколаїв – +18...+20

Херсон – +18...+20

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +18...+20

Черкаси – +18...+20

Чернігів – +17...+19

Суми – +17...+19

Полтава – +17...+19

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +17...+19

Донецьк – +17...+19

Луганськ – +17...+19

Харків – +17...+19

Прогноз погоди в Україні на 12 травня / Фото Укргідрометцентру