Хуртовина та жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 15 грудня

У четвер, 15 грудня, погода у деяких областях України буде без істотних опадів. Проте синоптики попереджають про сильні пориви вітру.

У північних регіонах прогнозують хмарність, мокрий сніг та хуртовину. Місцями очікують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У південних областях передбачають дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів.

Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Її очікують в усіх регіонах, окрім сходу та південного сходу.

Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни – близько 0 градусів. Натомість вдень очікують від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних областях 2 – 7 градусів тепла, в Криму – до 10 градусів.

У західних областях – жовтий рівень небезпеки

15 – 17 грудня синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська та Волинська областi).

Очiкується поступовий пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра. Можливий вихiд води на заплаву на річці Захiдний Буг у місті Камянка-Бузька. Синоптики оголосили про жовтий рiвень небезпеки.

Погода у містах

Ужгород – +4...+6

Львів – 0...+2

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – +1...+3

Луцьк – -1...+1

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – 0...+2

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – -1...+1

Суми – -3...-1

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +3...+5

Донецьк – -1...+1

Луганськ – -6...-4

Харків – 0...+2

Київ – -1...+1

Прогноз погоди на 15 грудня / Карта Укргідрометцентру