Хуртовина та жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди в Україні на 15 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
У четвер, 15 грудня, погода у деяких областях України буде без істотних опадів. Проте синоптики попереджають про сильні пориви вітру.
У північних регіонах прогнозують хмарність, мокрий сніг та хуртовину. Місцями очікують пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
У південних областях передбачають дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території – без істотних опадів.
Крім того, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах. Її очікують в усіх регіонах, окрім сходу та південного сходу.
Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни – близько 0 градусів. Натомість вдень очікують від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних областях 2 – 7 градусів тепла, в Криму – до 10 градусів.
У західних областях – жовтий рівень небезпеки
15 – 17 грудня синоптики попереджають про небезпечні гідрологічні явища на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська та Волинська областi).
Очiкується поступовий пiдйом рiвнiв води на 0,1 – 0,5 метра. Можливий вихiд води на заплаву на річці Захiдний Буг у місті Камянка-Бузька. Синоптики оголосили про жовтий рiвень небезпеки.
Погода у містах
- Ужгород – +4...+6
- Львів – 0...+2
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – 0...+2
- Чернівці – 0...+2
- Хмельницький – +1...+3
- Луцьк – -1...+1
- Рівне – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – 0...+2
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +3...+5
- Херсон – +3...+5
- Сімферополь – +7…+9
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – -1...+1
- Суми – -3...-1
- Полтава – 0...+2
- Дніпро – 0...+2
- Запоріжжя – +3...+5
- Донецьк – -1...+1
- Луганськ – -6...-4
- Харків – 0...+2
- Київ – -1...+1