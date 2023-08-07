Зливи, грози, град і різке похолодання: в Україні значно зміниться погода

Уже на початку тижня в Україні знизиться температура. Окрім того, у більшості областей знову очікуються дощі та грози.

Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що найближчим часом над Балтійським морем сформується активний циклон "Zacharías". Його холодний фронт пройде через нашу державу вже на початку тижня й принесе похолодання.

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Температура впаде аж на 6 – 8 градусів

За прогнозом Кібальчича, температура опуститься в середньому на 6 – 8 градусів. Спека збережеться лише у Приазов'ї та на крайньому Сході.

Проходження холодного фронту 7 серпня супроводжуватиметься шквалистим посиленням вітру, грозовими дощами та різким зниженням температури,

– зазначив синоптик.

Детальний прогноз на тиждень

У понеділок, 7 серпня, очікується проходження холодного фронту через територію України. Вночі у західних областях, вдень також у центральних, північних та Харківській пройдуть короткочасні дощі з грозами. Окрім того, у центральних регіонах і Півночі подекуди будуть град, шквали 17 – 22 метрів на секунду.

Вдень на Заході лише +18...+23. Тим часом на Сході, у Приазов'ї та Криму місцями +36...+38. на решті території – +30…+35.

Вночі вівторка, 8 серпня, без істотних опадів. Вдень на Заході, Одещині, Черкащині та Київщині дощі, подекуди з грозами.

Вночі буде лише +11...+16 градусів. Вдень +18...+23. Однак, у південних, східних та центральних областях вночі +17…+22 та +28…+33 відповідно.

У середу,, вночі на Півночі, ймовірно, пройдуть помірні дощі. Вдень в Україні без опадів, пригріє до +20…+25. у східній частині та Приазов'ї +25…+30 градусів.

У четвер, 10 серпня, на Заході, вдень також на крайньому Сході очікуються короткочасні дощі з грозами. В інших регіонах без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься у межах +12…+17, вдень +23…+28. У західних областях лише +17…+22.

У п'ятницю, 11 серпня, на Заході, Півночі, а також крайньому Сході, ймовірно, пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. Окрім того, можливі грози.

Вночі +12...+17 градусів, вдень на Лівобережжі +24...+29, на решті території +18...+23.

У суботу,, під впливом поля підвищеного тиску істотних опадів не передбачається. Ймовірно, лише в північних областях вдень подекуди невеликі короткочасні дощі. Вночі 12 – 17 градусів тепла, вдень 23 – 28. Однак, у Приазов'ї до +30. У неділю,, уже переважно без опадів.Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30.