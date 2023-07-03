В Україні прогнозують небезпечні явища: де та коли чекати погодних сюрпризів

У липні цього року періоди спеки чергуватимуться з прохолодою. Окрім того, синоптики попереджають про небезпечні явища.

Цьогоріч другий місяць літа буде дещо теплішим, аніж зазвичай. Однак, без погодних сюрпризів не мине.

Дивіться також Далі без цілковито сонячних днів: як довго у липні ще будуть дощі та грози

Українців попереджають про небезпечні явища

Ігор Кібальчич прогнозує, що вища за норму температура збережеться і в другій половині липня. Тим часом дощі розподілятимуться нерівномірно. Окрім того, подекуди будуть грози, град та шквалистий вітер.

Не виключені небезпечні конвективні явища (грози, град та сильні зливи – 24 Канал), які можуть спричинити несприятливі наслідки. Крім того, на тлі тривалого періоду високих температур, є ризик розвитку ґрунтової посухи у південних, центральних та місцями у східних областях. Високим очікується і рівень пожежної небезпеки у регіонах,

– попереджає синоптик.

Додає, що третя декада місяця може стати більш прохолодною та вологою. Кібальчич пояснює, що є передумови для розвитку північно-західних циркуляційних процесів, у ході яких на територію України інтенсивніше почнуть надходити свіжі повітряні маси скандинавського походження.

Втім, у південній частині держави ситуація зі зволоженням залишиться на досить-таки складному рівні.