Небезпечні метеорологічні явища накриють майже пів України

У неділю частину України знову накриє негода. Синоптики попереджають про небезпеку.

Так, в Укргідрометцентрі прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Де й чого саме чекати, передає 24 Канал.

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Негода в Україні

Синоптики попередили, що 16 червня у південних, центральних і східних областях знову пройдуть грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.

У Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, вночі й у Дніпропетровській та Запорізькій областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий),

– повідомили в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на найближчі три доби