Небезпечні метеорологічні явища накриють майже пів України
15 червня 2024, 20:00Читать новость на русском
У неділю частину України знову накриє негода. Синоптики попереджають про небезпеку.
Так, в Укргідрометцентрі прогнозують небезпечні метеорологічні явища. Де й чого саме чекати, передає 24 Канал.
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Негода в Україні
Синоптики попередили, що 16 червня у південних, центральних і східних областях знову пройдуть грози. Вдень в окремих районах град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
У Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, вночі й у Дніпропетровській та Запорізькій областях значний дощ (I рівень небезпечності, жовтий),
– повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на найближчі три доби
- Синоптики також розповіли, що упродовж 16 – 17 червня в Україні йтимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.
- У неділю на Заході, 18 червня в Україні, крім Сходу та Північного Сходу, переважно без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний 5 – 10 метрів на секунду.
- Температура вночі +12 – +20, 16 червня у західних областях +8 – +13.
- Вдень +20 – +26, у південних, східних областях, 18 червня в Україні +23 – +29.