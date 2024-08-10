Синоптик попередив про небезпечні метеорологічні явища
Джерело:Meteoprog
Найближчими днями в Україні очікується спокійна й помірно тепла погода. Водночас можливі небезпечні метеорологічні явища.
Про що саме йдеться, в яких областях чекати, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Експерт зробив прогноз на вихідні 10 й 11 серпня.
Зверніть увагу Погода на вересень: яким може бути перший місяць осені
Погода на вихідні
Синоптик писав, що протягом найближчих днів прогнозується повільне зростання атмосферного тиску й переважання антициклонального типу погоди.
У більшості областей Україні очікуються стійкі погодні умови, з комфортною температурою й помірним вітром, переважно західного напрямку.
Дощі матимуть локальний характер і найімовірніші у північно-західній половині України. У центральних, південних та східних регіонах продовжиться посуха та надзвичайний рівень пожежної небезпеки,
– зазначив Ігор Кібальчич.
Також прогнозував, що в суботу на Заході та Півночі будуть короткочасні дощі з грозами. А вже в неділю – всюди без опадів. До речі, найспекотніше буде на Півдні. Вдень там до +35 градусів.