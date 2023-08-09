Спеки не буде: в Україні затягнеться прохолодна та дощова погода
Джерело:Укргідрометцентр
На початку тижня в частині областей знизилася температура. Цікаво, що значного потепління синоптики поки що не прогнозують. Натомість – знову дощі та грози.
Де знову литиме, яка буде температура найближчими днями, розповідає 24 Канал.
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Якої погоди чекати найближчим часом
В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі 9 серпня у центральних та північних областях, вдень на Північному Сході та на крайньому Заході, а 10 серпня у західній частині можливі короткочасні дощі з грозами. на решті території України – без опадів.
Температура повітря суттєво не зміниться. Так, згідно з картами, у середу на Заході лише +18...+22 градуси, на Півночі максимум +26. Лише на Півдні та Сході +25...+30.
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Цікаво, що вже в п'ятницю температура може знизиться ще більше. Вночі у західних областях взагалі очікується +10...+12 градусів.
Зауважимо, що вдень у більшості областей +20...+24. Тож 30 градусів, ймовірно, не буде навіть у південних та східних регіонах. Переважно там до +28.
Цікаво, що 12 серпня по всій Україні, можливо, вже буде сухо. Однак, знову без сильної спеки.
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