В Україні різко похолодає: синоптики назвали дату

Цієї неділі на території України спостерігатиметься здебільшого суха та спекотна погода. Втім, вже незабаром значно похолодає.

Зниження температури очікується вже з понеділка. До речі, буде воно буквально по всій Україні, пише 24 Канал.

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В Україні значно знизиться температура

В Укргідрометцентрі прогнозували, що у найближчі три доби спостерігатиметься зміна погоди. Цієї неділі буде сухо та спекотно. Лише на Заході, подекуди Вінниччині та Житомирщині вдень пройдуть короткочасні дощі з грозою.

Здебільшого температура повітря сягатиме +31...+36 градусів. Прохолодніше лише на Закарпатті та Прикарпатті, – +23...+28. тим часом на Півдні, Сході та місцями у центральних областях до 38 градусів. Втім, така сильна спека надовго не затримається.

7 – 8 серпня на Півдні та Сході спекотно і переважно сухо. У західних областях короткочасні дощі з грозами і прохолодно: вночі + 11…+ 16 градусів, вдень +18...+23. На решті території переважно без опадів (лише у північних областях 7 серпня короткочасний дощ, місцями гроза), зниження температури вночі до 13 – 19 градусів, вдень до 22 – 28,

– зазначили синоптики.

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Орієнтовний прогноз на 8 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру