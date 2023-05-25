Дощі омиватимуть ледь не всю державу: прогноз погоди в Україні на 26 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода у п'ятницю, 26 травня, обіцяє принести дощі ледь не у кожен куточок України. Оминуть вони лише Київ та Чернігів.
Разом з дощами гримітимуть й грози, через що в Укргідрометцентрі попередили про потенційно небезпечні погодні умови. Їх слід очікувати майже по всій Україні, окрім Житомирської, Київської та Чернігівської областей.
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Прогноз погоди від Укргідрометцентру
Попри те, що 26 травня опади очікуються ледь не в кожному куточку України, синоптики також попередили й про пожежну небезпеку.
26-28 травня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької, східних, південно-східних областей та Криму, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Щодо температури повітря, то на Заході України у п'ятницю вона трішки опуститься у порівнянні з попереднім днем. Тож українцям варто очікувати впродовж останнього буднього дня тижня показників +21…+25.
Такі ж показники термометри показуватимуть й на Сході Держави. А ось в південних, центральних та північних областях подекуди буде й тепліше. У цих регіонах день починатиметься з +22 і максимально місцями повітря за вікном прогріється до +26
Погода у найбільших містах України
Київ – +24...+26
Ужгород – +23…+25
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +22…+24
Луцьк – +21…+23
Рівне – +22…+24
Житомир – +23...+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +22...+24
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +23…+25
Суми – +22...+24
Полтава – +22...+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +23…+25
Харків – +22...+24