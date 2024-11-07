Мінлива хмарність, туман і невеликий дощ: прогноз погоди в Україні на 8 листопада
У п'ятницю, 8 листопада, очікується мінлива хмарність і туман. У більшості областях день пройде без опадів, але на сході України можливі незначні дощі.
У більшості областей спостерігатиметься плюсова температура повітря, та подекуди вночі стовпчик термометра опуститься нижче нуля. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Яка погода буде по Україні
Синоптики обіцяють мінливу хмарність по всій Україні. У західних областях день буде туманним та мине без опадів. Водночас у східних та Сумській області можливі незначні дощі.
Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до -2 градусів. У східних областях – від +1 до +6 градусів тепла. Вдень температура повітря становитиме від +4 до +9 градусів тепла, а на Закарпатті та в південній частині коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла.
Яка погода буде в Київській області
У Києві також очікується мінлива хмарність та суха погода. Окрім цього, прогнозують північно-західний вітер, 5 – 10 метрів за секунду.
В області температура повітря вночі коливатиметься від +3 градусів тепла до -2 градусів морозу, вдень – від +4 до +9 градусів тепла. У Києві вночі буде від 0 до +2 градусів тепла, вдень від +7 до +9 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +7...+9;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +6...+8;
- Івано-Франківськ +7...+9;
- Тернопіль +6...+8;
- Чернівці +7...+9;
- Хмельницький +6...+8;
- Луцьк +5...+7;
- Рівне +6...+8;
- Житомир +5...+7;
- Вінниця +7...+9;
- Одеса +12...+14;
- Миколаїв +12...+14;
- Херсон +12...+14;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +7...+9;
- Черкаси +7...+9;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +9...+11;
- Донецьк +6...+8;
- Луганськ +7...+9;
- Харків +6...+8.