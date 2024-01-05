Значні опади, ожеледь і до 20 градусів морозу: коли в Україні різко погіршиться погода

Уже незабаром в Україні погіршиться погода. У більшості областей очікуються опади, зокрема, сніг, а подекуди й дощ. Окрім того, в частині може вдарити мороз до 20 градусів.

В Укргідрометцентрі попередили, що ускладнення погодних умов очікується вже на 7 січня. Тож будьте уважні та обережні, закликає 24 Канал.

Дивіться також Уже незабаром: коли й у яких областях будуть хуртовини та снігопади

Коли погіршиться погода

Синоптики розповіли, що 7 січня в Україні, крім північної частини, сніг, у південних, місцями центральних та східних областях значні опади. Зокрема, дощ та сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Окрім того, температура повітря знизиться. Так, у північній частині упродовж доби 9 – 14 градусів морозу, на півночі Чернігівщини й Сумщини 15 – 20 морозу. На решті території вночі та вдень 3 – 8 морозу, а на Закарпатті та Півдні 0 – 8 тепла.

Зверніть увагу Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіян

На Одещині очікуються значні опади

У ДСНС Одещини повідомили, що 7 – 9 січня на території області значні опади (дощ з переходом в сніг), ожеледь та налипання мокрого снігу.

Закликаємо бути обережними в ці дні й дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні поїздки на цей час️. Пам'ятайте, що недотримання простих рекомендацій може обернутися для вас небезпекою,

– наголосили рятувальники.

Також нагадали про масштабну надзвичайну ситуацію через негоду наприкінці листопада минулого року. У ДСНС зауважили, що саме нехтування попередженнями оперативних та інших служб призвело до значних небезпечних наслідків. Тож будь те свідомими та залишайтеся в безпеці.

