Спеки не буде: в яких областях України значно похолодає

Синоптики знову попереджають про похолодання. Цього тижня у частині областей нашої держави знизиться температура.

Замість літньої спеки у частині України буде прохолода. Де саме знизиться температура та на скільки градусів, передає 24 Канал.

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У липні знову знизиться температура

Синоптики спрогнозували, яка буде погода 7 та 8 липня. Так, вночі +16...+22 градуси. На Півдні та Сході вже до +25.

Втім, 8 липня в західних областях лише +13..+18 градусів. Цікаво, що поки у південних та південно-східних регіонах буде сильна спека +35...+37 градусів (і це в тіні), то в інших різко похолодає.

У західних, в суботу і в північних та центральних областях зниження денної температури на 3 – 6 градусів,

– попередили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз на 8 липня / Скриншот з Укргідрометцентру