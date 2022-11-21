"Майже весна": де в Україні різко потепліє

Циклон, який приніс сніг, невдовзі покине територію нашої країни. У деяких регіонах погода взагалі буде схожою на весняну.

Атмосферні фронти поступово залишать Україну. То ж сильні сніги і льодяні дощі відступлять.

Читайте також Київ залив льодяний дощ: жителі столиці діляться шокуючими відео

В Україну йде потепління

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у вівторок, 22 листопада, на Сході та Півдні нашої країни буде "майже весна". Температура повітря там підійметься до +8…+13 градусів. При цьому в усіх інших регіонах України буде холодніше.

Наприклад, у західних областях стовпчики термометрів покажуть -2...+3 градусів, у Центрі – близько 0 градусів.

У більшості областей опади не передбачаються, лише в східній частині та на південному сході пройдуть дощі. Ситуація на дорогах залишатиметься складною через залишки опадів, ожеледиці чи просто мокрого покриття,

– наголосила Діденко.



Де в Україні потепліє / Карта Наталки Діденко

Останні новини про погоду в Україні