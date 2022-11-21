"Майже весна": де в Україні різко потепліє
Джерело:Наталка Діденко
Циклон, який приніс сніг, невдовзі покине територію нашої країни. У деяких регіонах погода взагалі буде схожою на весняну.
Атмосферні фронти поступово залишать Україну. То ж сильні сніги і льодяні дощі відступлять.
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В Україну йде потепління
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що у вівторок, 22 листопада, на Сході та Півдні нашої країни буде "майже весна". Температура повітря там підійметься до +8…+13 градусів. При цьому в усіх інших регіонах України буде холодніше.
Наприклад, у західних областях стовпчики термометрів покажуть -2...+3 градусів, у Центрі – близько 0 градусів.
У більшості областей опади не передбачаються, лише в східній частині та на південному сході пройдуть дощі. Ситуація на дорогах залишатиметься складною через залишки опадів, ожеледиці чи просто мокрого покриття,
– наголосила Діденко.
Де в Україні потепліє / Карта Наталки Діденко
Останні новини про погоду в Україні
- Синоптичний ресурс Gismeteo прогнозував, що у Чернігові сніг падатиме цілий тиждень. Його прогнозують до 21 листопада.
- 20 листопада у Києві зафіксували історичний рекорд. Вперше безморозний період тривав у столиці 225 днів. Зазвичай, температура повітря не опускалася нижче 0 градусів впродовж 197 днів.
- У Києві, Львові та багатьох інших містах України перший сніг випав 17 листопада. Вулиці міст одразу вкрилися товстим білим шаром.