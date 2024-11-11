В Україні різко зміниться погода: коли й чого саме чекати
У перші половині тижня істотні опади не передбачаються, температура буде близькою до норми, лише подекуди дещо нижчою. Втім, уже незабаром погода в Україні зміниться.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.
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Погода в Україні
Синоптик писав, що на початку тижня погодні умови в Україні будуть формуватися під впливом малорухомого антициклону. Тож істотних опадів не передбачається.
Температура буде близькою до норми. Лише подекуди нижчою на 2 – 4 градуси.
Починаючи з четверга атмосферний тиск почне помітно знижуватися, активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу. Вони принесуть у більшість регіонів країни дощі, на Заході, Півночі та Сході з мокрим снігом,
– зазначив Ігор Кібальчич.
До речі, у Криму та Приазов'ї місцями пройдуть значні опади. Окрім того, протягом тижня в Україні можуть спостерігатися тумани. Вони призведуть до погіршення дальності видимості в окремих регіонах до 200 – 500 метрів.
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Прогноз на тиждень
- У понеділок хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі +1 – +6 градусів, однак, у західній частині -4 – +1. Вдень +5 – +10, у Криму до +12 градусів.
- У вівторок, 12 листопада, також утримається погода без опадів. Хіба що на півдні Одеської області можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі в межах -3 – +2 градусів. На Півдні +1 – +6. Вдень +3 – +8, втім, на Півдні ще подекуди до +11.
- У середу вночі в Одеській області, вдень подекуди в Кіровоградській та Черкаській пройдуть невеликі, місцями помірні дощі. У решті регіонів – без істотних опадів. Вночі -4 – +1, на півдні +1 – +4. вдень +2 – +7, у південній частині та Криму +8 – +11.
- У четвер, 14 листопада, вночі на півострові, вранці та вдень у Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях очікуються дощі. Тим часом на решті території України без істотних опадів. Вночі -3 – +2 градуси, на Півдні +3 – +8, вдень +3 – +8, лише у Криму до +10 градусів.
- У п'ятницю вночі на Південному Сході й у Криму помірні, подекуди значні дощі. У північних і західних областях невеликі з мокрим снігом. Вдень вже у більшості областей невеликі дощі з мокрим снігом, у Карпатах – помірний сніг. Температура вночі 0 – +5 градусів, на Півдні та у Приазов'ї +2 – +7. Вдень +3 – +8, на Одещині до +10 градусів.
- У суботу, 16 листопада, вночі на півострові помірні дощі, у північних і східних регіонах невеликий дощ і мокрий сніг. Тим часом у решті областей без істотних опадів. Вночі -3 – +2 градуси, у Карпатах -3 – -8, вдень +1 – +6.
- У неділю суттєвих опадів не передбачається. Вночі -4 – +1, тільки в Карпатах -2 – -7 градусів. Вдень +4 – +9, на Одещині ще до +11 градусів.