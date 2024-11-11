В Україні різко зміниться погода: коли й чого саме чекати

У перші половині тижня істотні опади не передбачаються, температура буде близькою до норми, лише подекуди дещо нижчою. Втім, уже незабаром погода в Україні зміниться.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Україні

Синоптик писав, що на початку тижня погодні умови в Україні будуть формуватися під впливом малорухомого антициклону. Тож істотних опадів не передбачається.

Температура буде близькою до норми. Лише подекуди нижчою на 2 – 4 градуси.

Починаючи з четверга атмосферний тиск почне помітно знижуватися, активізуються атмосферні фронтальні розділи з півдня та північного заходу. Вони принесуть у більшість регіонів країни дощі, на Заході, Півночі та Сході з мокрим снігом,

– зазначив Ігор Кібальчич.

До речі, у Криму та Приазов'ї місцями пройдуть значні опади. Окрім того, протягом тижня в Україні можуть спостерігатися тумани. Вони призведуть до погіршення дальності видимості в окремих регіонах до 200 – 500 метрів.

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Прогноз на тиждень